Зеленского заметили в женских кроссовках Telegram-канал «НеМалахов» уличил Зеленского в ношении женских кроссовок

Фото: МО Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был в женских кроссовках, пишет Telegram-канал «НеМалахов». В паблике выложили фотографию с маркетплейса, где указано, что на ногах украинского лидера женская модель кроссовок Saucony.

Встреча фон дер Ляйен и Зеленского прошла 15 сентября в Киеве. Председатель ЕК уточнила, что в ходе визита она обсудила с президентом Украины и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем вопросы сближения европейской и украинской экономик для вступления украинского государства в Евросоюз.

Последний раз глава ЕК посещала Украину в июне. В рамках визита она обсудила с Зеленским заявку на вступление страны в Евросоюз.

9 мая Украина передала Еврокомиссии предварительно заполненную вторую часть анкеты-опросника, необходимую для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Первую часть опросника Киев предоставил 19 апреля. Документ представляет собой ответы на вопросы, всего около четырёх тысяч страниц.