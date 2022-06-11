Глава Еврокомиссии прибыла на Украину Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения ее членства в ЕС

Фото: Â©Massimiliano MIGLIORATO/CPP/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину. Ожидается, что в рамках визита она обсудит заявку на вступление страны в Евросоюз, пишет AFP. В марте глава ЕК заявила, что хотела бы видеть победу Украины над Россией.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла на Украину, чтобы обсудить ее заявку на вступление в Блок, — говорится в сообщении агентства.

9 мая Украина передала Еврокомиссии предварительно заполненную вторую часть анкеты-опросника, необходимую для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Первую часть опросника Киев предоставил 19 апреля. Документ представляет собой ответы на вопросы, всего около четырёх тысяч страниц. В них развёрнуто излагаются вопросы о состоянии украинского законодательства после восьми лет выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее высказал мнение, что вступление Украины в Евросоюз может занять многие годы. Однако, по его словам, Украина уже является членом европейской семьи.