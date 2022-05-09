Украина заполнила вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз Зеленский передал ЕК вторую часть опросника для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС

Фото Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника, необходимой для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз и передала её Еврокомиссии, рассказал в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Первую часть опросника Украина предоставила 19 апреля.

Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе, — написал он.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, ответы на вторую часть составляют около четырёх тысяч страниц. Они развёрнуто излагают состояние украинского законодательства после восьми лет выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, передаёт Интерфакс.

После начала спецоперации на Украине Зеленский призвал Евросоюз принять решение о членстве его страны в сообществе. Он отметил, что нынешняя ситуация является подходящим моментом для этого. Первую часть опросника ЕК передала Украине 8 апреля, спустя 10 дней Зеленский вернул уже заполненную анкету.

Ранее Стефанишина заявляла, что ожидает «положительного вердикта» уже в июне. По её словам, Киев основательно подготовился и готов быстро действовать в данном вопросе. Однако по мнению министра экономики Украины Юлии Свириденко, Украина войдёт в состав ЕС не ранее 2024 года. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган действительно даст вердикт в июне.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте отметил, что вступление Украины в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Он подчеркнул, что организация в краткосрочной перспективе не может быть единственным средством структурирования европейского континента.