Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займёт многие годы

Президент Франции Эммануэль Макрон / Фото Xinhua/Global Look Press

Вступление Украины в Евросоюз может занять многие годы. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте. При этом, по его словам, Украина уже является членом европейской семьи, сообщает Ouest-France.

Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента, — сказал он.

Президент Пятой республики отметил, что стремление Украины, Молдавии и Грузии присоединиться к Европейскому союзу побуждает европейские власти пересмотреть географию и организацию сообщества.

В апреле власти Украины передали в Еврокомиссию первую часть опросника о вступлении в Европейский союз. Сейчас ЕК ожидает от Киева вторую часть опросника. Решение о получении Киевом статуса кандидата на вступление в ЕС будет принято в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее предположила, что страна войдёт в состав Европейского союза в 2024 году. В планах руководства Украины также восстановить за два года транспортную и социальную инфраструктуру, при этом официальный Киев будет требовать, чтобы Россия заплатила за все разрушения, которые были сделаны в ходе военной операции.