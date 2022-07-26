Зеленского призвали возобновить переговоры с Россией На сайт Зеленского внесли петицию о возобновлении мирных переговоров Украины с Россией

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Владимир Зеленский

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом возобновить переговоры с Россией. По мнению автора, это следует сделать как можно быстрее, чтобы не умножать количество жертв конфликта.

Призываю возобновить переговоры с РФ и прийти к мирному согласию для того, чтобы не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины. Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают. Лучше это сделать сейчас, — говорится в обращении.

Петиция опубликована 26 июля. К настоящему времени она набрала порядка 30 подписей. Для того чтобы документ был рассмотрен президентом Украины, необходимо 25 тысяч голосов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, поскольку «боевые действия заканчиваются за переговорным столом». Украинской стороне был направлен план мирного договора по урегулированию кризиса, но ответа до сих пор нет.

По словам министра, Запад запрещает Украине вести диалог с Россией, поскольку проведенные ранее Москвой и Киевом несколько раундов переговоров не понравились США, Великобритании и другим западным странам.