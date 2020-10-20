Зеленский заявил о поиске «новых инструментов» для возврата территорий

https://static.news.ru/photo/2173a352-12bc-11eb-92dd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Киев ищет новые инструменты для возвращения территорий Украины, заявил глава государства Владимир Зеленский. Политик добавил, что его приоритетами являются «мир на Донбассе и деоккупация Крыма».

К сожалению, в повестке дня «нормандского формата» никогда не было вопроса Крыма, но он был и будет всегда в нашей повестке дня... Можно сколько угодно постить весёлые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернёт наши территории, — цитирует лидера портал RNS.

В качестве примера подобных мер Зеленский привёл создание формата «Крымская платформа», в рамках которого координируются международные усилия по защите прав крымчан и деоккупации региона. Президент Украины отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады «и другими партнёрами».

Украина получит две военно-морские базы «для защиты Черноморского региона», заявил руководитель страны Владимир Зеленский во время выступления с ежегодным посланием Верховной раде. По его словам, Киев создаёт вооружённые силы, которые не позволят отдать территории страны, а тот, кто потерял Крым «без боя», должен за это ответить.

Лидер добавил, что армию создают, чтобы «больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть» на суверенитет, Украины и её территориальную целостность, «чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела».

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев может пригрозить западным партнёрам возвращением ядерного оружия, если Запад будет недостаточно помогать в противостоянии с Россией, считает экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Бывший руководитель украинской службы безопасности подчеркнул, что он не призывает восстановить ядерный статус страны, но считает, что народ страны заслуживает уважения.