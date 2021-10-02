Зеленский анонсировал создание телеканала о «борьбе с дезинформацией РФ»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Трускавце, что обсуждает с Европейским союзом вопрос создания международного телеканала, на котором будут рассказывать «о борьбе с российской дезинформацией». По словам украинского лидера, её народ Украины ведёт уже не один год. Об этом сообщает ТАСС.

Кстати, сегодня ведётся обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет <...> за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине, — это борьба против российской дезинформации, — заявил он.

Пока неизвестно, на каких языках будет вещать телеканал и как он будет называться.

Ранее Зеленский сообщил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате, в том числе и в «нормандском». По его мнению, переговоры должны помочь Украине в вопросе решения проблем Донбасса и Крыма.