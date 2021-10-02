Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, встреча в формате «тет-а-тет» может вполне быть результативной. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента РФ, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат, — отметил Зеленский.

При этом украинский лидер заявил о готовности ко встрече в любом формате, в том числе и в «нормандском». По его мнению, любая встреча должна помочь Украине в вопросе решения проблем Донбасса и Крыма.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече со своим украинской коллегой, однако «камнем преткновения» является нежелание Украины выполнять «Минск — 2». По его словам, Украина хочет заменить Минские договорённости чем-то ещё, не называя это своими словами.