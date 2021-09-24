Песков рассказал о невозможности встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече со своим украинской коллегой, однако «камнем преткновения» является нежелание Украины выполнять «Минск-2». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, Украина хочет заменить Минские договорённости чем-то ещё, не называя это своими словами.

Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик, — сказал Песков.

Он отметил, что тупик этот связан исключительно с позицией Украины.

Второе Минское соглашение было подписано в 2015 году лидерами России, Украины, Франции и Германии в формате «нормандской четвёрки». Данный документ предусматривает урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров назвал условие встречи Путина и Зеленского. По его словам, на этих переговорах будет затронут вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными.