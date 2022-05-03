Зеленский заявил, что Россия «забыла уроки Второй мировой войны»

Владимир Зеленский / Фото Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые тот сказал в интервью итальянскому телевидению по поводу евреев. 1 мая Лавров высказал мнение, что на Украине проходит «нацификация», а на вопрос о том, что Зеленский является евреем, российский министр заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Помимо этого, Лавров предположил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни. Зеленский в своём обращении назвал эти заявления «антисемитским выпадом», отметив, что Лавров «переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов», а «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».

Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? — задался вопросом украинский президент.

Зеленский также поинтересовался будущим отношений России и Израиля, в частности, тем, останется ли израильский посол в Москве.

Высказывания Лаврова, которые дипломат сделал в ходе интервью итальянскому телевидению, вызвали возмущение по всему миру, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал заявления российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в свою очередь, призвал не использовать трагедии холокоста в политических целях.

Дани Даян, председатель израильского мемориала «Яд Ва-Шем», посвящённого памяти шести миллионов евреев, погибших во время холокоста, назвал высказывания российского министра «оскорблением и тяжёлым ударом по жертвам настоящего нацизма».