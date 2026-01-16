Зеленский заявил, что 400 тыс. жителей Харькова остались без света и тепла

Сразу 400 тыс. человек остались без света и тепла в Харькове на востоке Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Других деталей он не указал.

400 тыс. человек без отопления и электричества, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что с 1 по 11 января массированные удары ВСУ с применением дронов и реактивных систем залпового огня по объектам генерации и распределения электроэнергии оставили без света около 740 тыс. человек в нескольких субъектах РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области.

Тем временем четыре района Курской области остались без электроснабжения после удара беспилотного летательного аппарата, о чем сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, целью атаки стал энергетический объект в Хомутовском районе.

До этого атака ВСУ в Орле повредила объект коммунальной инфраструктуры города. Как отметил губернатор региона Андрей Клычков, в результате происшествия нарушена работа систем водоснабжения и теплоснабжения районов. Все восстановительные мероприятия проводятся в условиях неблагоприятной погоды.