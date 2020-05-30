Зеленский задекларировал более $1 млн доходов своей семьи за прошедший год

https://static.news.ru/photo/4bb29c72-a291-11ea-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool /Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский представил декларацию о доходах своей семьи. В 2019 году они составили $1,059 млн.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен, — говорится в сообщении офиса президента Украины. Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тыс. гривен ($133 тыс.), — пишет ТАСС.

Согласно документу, с мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами.

Как ранее писал NEWS.ru, украинского лидера не стали приглашать на парад Победы в России.