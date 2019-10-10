https://static.news.ru/photo/fe739c8e-8803-11e9-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен вынести вопрос о возвращении в состав страны Крыма на саммит в нормандском формате. Помимо России и самой Украины его участниками также являются Германия и Франция.

По словам президента, он не видит другой площадки, которая могла бы способствовать разрешению ситуации.

Для меня нормандский формат — это возможность обсуждения вопроса возвращения Крыма, потому что сейчас не существует места, где обсуждается этот вопрос, кроме наших западных партнёров, — сказал Зеленский в ходе большого пресс-марафона в Киеве.

Президент Украины выразил уверенность, что нормандский формат должен стать площадкой и для решения кризиса на востоке страны. Как писал News.ru, альтернативным способом он назвал двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по словам Зеленского, про такую встречу «никто не говорит, потому что все против».

Лидер Украины 10 октября впервые за четыре месяца общается с прессой. На вопросы журналистов он планирует отвечать весь день. Как сообщила пресс-секретарь главы государства, на пресс-конференцию аккредитовались более 300 журналистов.