Зеленский ввел санкции против российских химических и лизинговых компаний Украина ввела санкции против 182 российских и белорусских компаний

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина ввела санкции против 182 предприятий и трех предпринимателей РФ и Белоруссии. На сайте украинского президента Владимира Зеленского опубликован список попавших под санкционные ограничения компаний, куда вошли химпредприятия «Уралкалий» и «Беларуськалий», а также Белорусская железная дорога.

Помимо этого, украинские власти ввели рестрикции в отношение следующих лизинговых компаний Белоруссии и России: «ПСБ лизинг», «ВТБ лизинг», «Газпромбанк лизинг» и «Юникредит лизинг». Кроме того, Киев ввел ограничения против компаний, занимающихся транспортировкой нефтепродуктов.

Под санкции также попал Рузаевский завод химического машиностроения и компания «Алтайвагон». Вдобавок к этому, в подсанкционном списке оказались ОАО «Белгазпромбанк» и «Беллесэкспорт» Министерства лесного хозяйства Белоруссии.

Указом украинского главы были заблокированы активы данных компаний на территории Украины. К тому же Зеленский запретил торговые операции и перевозку связанных с данными компаниями грузов. Также были приостановлены все финансовые обязательства в отношение данных юрлиц. Капитал попавших под санкции предприятий запрещено выводить за пределы страны. Ранее выданные компаниям лицензии были аннулированы. Срок действия санкций — десять лет.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 185 юридических и физических лиц, оказывающих содействие России в перевозках по железной дороге военной техники и солдат. Ранее соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.