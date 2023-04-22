Зеленский ввел санкции против ЦИК РФ и ряда российских партий

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Центризбирком России и все парламентские фракции России попали в обновленный санкционный список Украины, указ о котором сегодня подписал президент страны Владимир Зеленский. Под рестрикциями теперь КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди». Всего в указе перечислены 40 физических и 382 юридических лиц.

Отмечается в санкционном списке оказались 25 физлиц из рф и 8 граждан Мали. В последнем случае ограничения против них введены не на 10 лет, а до 31 августа этого года.

15 апреля Владимир Зеленский ввел санкции в отношении фигуриста Ильи Авербух и футболиста Игоря Акинфеева. Всего в тот день под рестрикции попали более 80 спортсменов из России. Ограничения Киева распространяются также на фигуристов Ивана Букина, Никиту Кацалапова, Дмитрия Алиева и Елизавету Туктамышеву, коллег Акинфеева — Юрия Газинского и Динияра Билялетдинова. Кроме них под санкции попали лыжница Вероника Степанова, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина.