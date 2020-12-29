Зеленский временно отстранил главу Конституционного суда

https://static.news.ru/photo/2aa1fefa-49fe-11eb-b095-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемой должности главу Конституционного суда страны (КСУ) Александра Тупицкого на два месяца.

Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса, — заявил глава государства.

Соответствующее решение было принято после получения ходатайства Офиса Генпрокурора страны. Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что такого указа от президента после ходатайства прокурора требует уголовно-процессуальный кодекс.

Конечно, я поддерживаю решение Президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту, — сказал глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Представитель главы государства в КСУ Фёдор Вениславский отметил, что это полностью законная процедура, не предусматривающая освобождение судьи от исполнения обязанностей, говорится на сайте главы государства.

Кризисная ситуация на Украине возникла в связи с тем, что Конституционный суд (КСУ) отменил ряд положений антикоррупционных законов. Также он указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных данных и за умышленную неподачу деклараций является чрезмерной. Зеленский затем внёс законопроект, предлагавший признать решение КСУ неправомерным. В проекте подчёркивалась необходимость лишения всего состава суда полномочий и назначения нового состава. Речь шла о важности непрерывного действия антикоррупционного законодательства.

Инициатива президента была встречена критикой со стороны Совета Европы (СЕ). В свою очередь руководитель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского является антиконституционным и имеет признаки конституционного переворота. Украинский лидер после этого призвал Раду отложить рассмотрение законопроекта до решения по нему Венецианской комиссии СЕ, писал NEWS.ru.