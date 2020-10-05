Зеленский уволил гендиректора концерна «Укроборонпром»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора госконцерна «Укроборонпром».
В соответствии с указом украинского лидера, исполняющим обязанности главы концерна назначен Игорь Фоменко, занимал пост заместителя гендиректора по производству.
Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский подписал указ об увольнении начальника Главного управления разведки Минобороны страны Василия Бурбы. Другим указом глава государства назначил на этот пост Кирилла Буданова.
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