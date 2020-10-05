Зеленский уволил гендиректора концерна «Укроборонпром»

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал, что послы ряда стран Европейского союза отзываются из Белоруссии для консультаций.

Он отметил, что такое решение приняли в том числе в Варшаве. Дипломат поблагодарил другие страны ЕС за «недвусмысленное выражение солидарности» с Польшей и Литвой. Поддержка белорусов и их усилий по...