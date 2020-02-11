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Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента страны. На его место назначен Андрей Ермак.

Уволить Богдана Адрея Иосифовича с должности руководителя офиса президента Украины, — цитирует документ ТАСС.

Накануне Богдан написал заявление об увольнении. Перед этим он обсуждал отставку с Зеленским и своими заместителями.

Слухи об оставлении высокого поста появлялись в Киеве несколько раз, но, по мнению источников. Вероятность отставки оценивали в 90%.

Её причиной называется конфликт Богдана с тогда ещё помощником Зеленского Андреем Ермаком, а также непростые отношения с близким другом президента — главой СБУ Иваном Бакановым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о драке Андрея Богдана и Ивана Баканова является «выдуманной от начала и до конца». С соответствующим заявлением 3 ноября выступил заместитель Богдана Кирилл Тимошенко на своей странице в социальной сети. Он назвал информацию о драке «фейком, который не нуждается в особом опровержении».