Зеленский сообщил о выработке «общих позиций» Киева и Берлина Зеленский: Киев и Берлин выходят на общие позиции перед важными встречами

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Украина и Германия выходят на общие позиции и решения по ряду вопросов перед важными международными мероприятиями, которые должны состояться в скором времени. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский по итогам разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. При этом политик не уточнил, о каких именно позициях и решениях идет речь.

Говорил сегодня с канцлером Германии Шольцем, в частности, о ПВО. <...> Обсудили в целом оборонную ситуацию, наше сотрудничество в сфере безопасности. Перед важными международными мероприятиями, которые состоятся очень скоро, выходим на общие позиции, на общие решения, — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обратился к главам МИД стран — членов НАТО и призвал обеспечить гарантии безопасности Киеву. Он уточнил, что сделал это перед их неформальной встречей в Осло. Вместе с тем Кулеба не стал раскрывать содержание обращения.

До этого Олаф Шольц в кулуарах саммита G7 в Хиросиме заявил, что целью мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должна стать заморозка конфликта. По его словам, Россия должна вывести свои войска с территории соседнего государства.

Перед этим газета Politico писала, что власти США, вероятно, готовятся к сценарию заморозки конфликта на Украине, когда он растянется на годы и десятилетия и будет напоминать ситуацию с Южной и Северной Кореями.