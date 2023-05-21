Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине Шольц: мирные переговоры по Украине не должны ставить своей целью заморозку конфликта

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Целью мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должна стать заморозка конфликта. Об этом заявил в кулуарах саммита G7 в Хиросиме канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, которые приводит портал ABC Nyheter, Россия должна вывести свои войска с территории соседнего государства.

Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт. Россия должна вывести свои войска, — сказал Шольц.

Ранее газета Politico писала, что власти США, вероятно, готовятся к сценарию заморозки конфликта на Украине, когда он растянется на годы и десятилетия и будет напоминать ситуацию с Южной и Северной Кореями.

Шольц в ходе саммита также отметил, что подготовка пилотов Вооруженный сил Украины (ВСУ) к применению F-16 и других истребителей в бою станет долгосрочным проектом и выступит в качестве сигнала для России.

Чуть ранее канцлер заявил, что страны Евросоюза должны поддерживать отношения с представителями российской и белорусской оппозиции. По его словам, Совет Европы должен поддержать перспективу мирного будущего.