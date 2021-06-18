Зеленский ввёл санкции против главы Ростеха

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Украина приняла решение о введении санкций против главы российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом президент страны Владимир Зеленский в пятницу, 18 июня, сообщил в своём Telegram-канале.

Также глава государства заявил о введении ограничительных мер в отношении заместителя председателя совета директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова.

По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е., — написал политик.

Ранее украинские власти ввели ограничительные меры против десяти физических и юридических лиц, которые якобы причастны к кибератакам. Их подозревают во взаимодействии с российскими специальными службами. Названия организаций и имена попавших под санкции граждан в СНБО разглашать не стали.

23 мая стало известно, что введённые на Украине санкции против российских властей продлены на три года. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский.

Ограничительные меры введены против 23 граждан РФ, а также против организаций, среди которых СМИ, государственные компании и крупный бизнес. В чёрный список попали первый заместитель главы МВД Александр Горовой, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова и другие.