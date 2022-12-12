Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские ракетные удары уничтожили 50% энергетической инфраструктуры Украины, заявил глава государства Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джозефом Байденом, сообщается на сайте украинского лидера. Зеленский отметил помощь Соединенных Штатов в восстановлении энергосистемы Украины и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

Президент Украины также отметил важность формирования эффективной противовоздушной обороны и призвал Байдена сделать все возможное, чтобы оградить мирное население Украины и ее критическую инфраструктуру в зимний период.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Байдена за приверженность принципам суверенитета.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице этой зимой может наступить апокалипсис, если удары по инфраструктуре продолжатся. Глава города предупредил, что жители Киева рискуют остаться без электричества, воды и тепла. Он добавил, что люди в этой ситуации не смогут жить в своих домах.