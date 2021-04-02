Зеленский решил бороться с пропагандой по всему миру

https://static.news.ru/photo/08934cba-9468-11eb-9c94-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко главой Центра противодействия дезинформации.

По задумке украинского лидера, этот центр станет международным хабом для борьбы с пропагандой по всему миру. Киев будет сотрудничать с западными партнёрами и НАТО, которые обладают таким опытом, отметил Зеленский, передаёт Lenta.ru.

Как сообщает Telegram-канал «Обозреватель», Полина Лысенко до своего назначения занимала должность начальника департамента офиса генпрокурора Украины.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Центр противодействия дезинформации будет противостоять пропагандистам, которые пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны и рассорить Украину и союзников. Этот орган был создан на базе Совета национальной безопасности и обороны, Зеленский анонсировал начало его работы 9 марта.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что испытывает гордость за президента Украины Зеленского. Так дипломат отреагировала на введение санкций СНБО против Россотрудничества. Она пояснила, что Зеленский «не лох», а в стране, видимо, больше нет проблем, кроме введения санкций.