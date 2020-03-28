https://static.news.ru/photo/b070a7de-7105-11ea-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который занимал эту должность прежде. Однако Генеральный штаб возглавил Сергей Корнийчук, до этого занимавший пост первого замначальника.

Таким образом, глава государства разделил эти две должности, передаёт ТАСС.

Ещё одним указом Зеленский назначил командующим силовой операцией на востоке Украины Сергея Наева. Ранее тот работал в должности замначальника Генерального штаба и временно возглавлял командование в Донбассе. В 2018-2019 годах Наев уже руководил силовой операцией украинской армии.

Новая структура командования ВСУ была утверждена в начале 2020 года. Это было сделано в рамках перехода Украины на стандарты НАТО. Тогда в армии появилось командование у сил поддержки, медицинских сил, а также у войск связи и кибербезопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что после отмены закона о Строевом уставе Вооружённых сил Украины в стране было решено сохранить воинское приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!». Закон также был упразднён в рамках интеграции в стандарты Североатлантического альянса.