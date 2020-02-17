https://static.news.ru/photo/8629298e-518d-11ea-9f9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Воинское приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!» сохранится в стране после отмены закона о Строевом уставе Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. По его данным, после прекращения действия закона о Строевом уставе будет издан приказ ведомства, определяющий требования к выполнению воинского приветствия, передаёт «Интерфакс».

Министерство обороны Украины дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия «Слава Украине!» — «Героям слава!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прекращение действия закона о Строевом уставе призвано способствовать приведению нормативно-правовых актов Украины в соответствие с критериями членства в НАТО. 5 февраля депутаты Верховной рады проголосовали за отмену этого закона.

Ранее NEWS.ru писал о том, что необходимо сформировать и направить украинскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве. С таким заявлением выступил сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.