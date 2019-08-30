Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство иностранных дел предпринимало попытки помешать ему провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Он отметил, что атмосфера в МИД была напряжённой. Работники ведомства очень хотели, чтобы разговор с российским лидером не состоялся, отметил он в эфире телеканала «
Для них это вопрос политический, для меня — человеческий, — подчеркнул политик.
Глава государства добавил, что дипломаты боялись возвращения моряков, задержанных в РФ.
Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что его контакт с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. До этого руководители двух стран говорили по телефону два раза. По мнению украинского лидера, в присутствии руководителей стран Запада сторонам удастся «договориться и подписаться, что самое важное».