https://static.news.ru/photo/b4b66790-cc2b-11e9-8008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство иностранных дел предпринимало попытки помешать ему провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он отметил, что атмосфера в МИД была напряжённой. Работники ведомства очень хотели, чтобы разговор с российским лидером не состоялся, отметил он в эфире телеканала « 1+1 ».

Для них это вопрос политический, для меня — человеческий, — подчеркнул политик.

Глава государства добавил, что дипломаты боялись возвращения моряков, задержанных в РФ.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что его контакт с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. До этого руководители двух стран говорили по телефону два раза. По мнению украинского лидера, в присутствии руководителей стран Запада сторонам удастся «договориться и подписаться, что самое важное».