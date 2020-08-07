Зеленский рассказал, как закончит войну в Донбассе

https://static.news.ru/photo/83d9073a-d8e7-11ea-99dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Встреча лидеров «нормандской» четвёрки в Берлине поможет «закрыть дело войны» в Донбассе. Такое мнение высказал действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны, — написал политик в Facebook.

Украинский лидер планирует прийти к миру прозрачно и открыто. А «нормандский» формат станет отправной точкой для прекращения военного конфликта. Кроме того, глава государства отметил, что одиннадцать дней тишины вселяют надежду на мир на востоке страны.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. По его словам, миссия у него одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир.