Зеленский рассказал, как на Украине украли «два Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна за последние 20 лет потеряла пять миллионов гектаров в результате незаконного присвоения земли. Эта территория сравнима с двумя полуостровами Крым. Об этом сообщает «5 канал».
Всё это время в стране действовал мораторий на продажу земли. Тем не менее, по мнению украинского лидера, за это время образовался устойчивый теневой рынок по покупке земель.
За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем всё, чтобы вернуть и то и другое, — отметил украинский президент.
В ходе выступления на форуме «Украина 30. Земля» политик подписал законопроект, отменяющий мораторий.
В марте 2020 года Верховная рада Украины подписала закон об открытии рынка земли, который начнёт действовать с 1 июля 2021 года. В первые три года действия закона физические лица смогут иметь в собственности паи с максимальным владением 100 гектарами, а с 1 января 2024 покупать сельхозземли смогут юридические лица, а порог владения возрастёт до 10 тысяч гектаров. Зеленский подписал этот скандальный закон 28 апреля 2020 года.