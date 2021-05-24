Зеленский рассказал, как на Украине украли «два Крыма»

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Власти Греции предложили запустить с Россией новые авиарейсы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил руководитель Министерства иностранных дел республики Никос Дендиас. Его слова передаёт ТАСС.

В ходе совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Дендиас подчеркнул, что предлагаемые нововведения помогут облегчить обмен туристами между странами. Также расширение авиасообщения нужно для облегчения взаимных поездок россиян...