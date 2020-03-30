Принятый закон об открытии рынка земли на Украине с 1 июля 2021 года в первые три года его действия будет ограничен паями в собственности физлиц с максимальным владением 100 гектарами.
С 1 января 2024 года покупать сельхозземли смогут юрлица и порог владения землёй возрастёт до 10 тысяч гектаров. Банки, в свою очередь, смогут взыскивать земли как предмет залога, но должны будут продать их на торгах в течение двух лет,
Доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.
За законопроект проголосовали 259 народных депутатов из 226 минимально необходимых. Также на внеочередном заседании в ночь на 31 марта присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Как писал NEWS.ru ранее, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины готовятся «провернуть аферу века». Она заключается в принятии закона об открытии рынка земли под прикрытием пандемии COVID-19.
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