https://static.news.ru/photo/719e5b8c-72d6-11ea-9059-fa163e074e61_660.jpg Фото: BorisenkoBoris/twitter.com

Принятый закон об открытии рынка земли на Украине с 1 июля 2021 года в первые три года его действия будет ограничен паями в собственности физлиц с максимальным владением 100 гектарами.

С 1 января 2024 года покупать сельхозземли смогут юрлица и порог владения землёй возрастёт до 10 тысяч гектаров. Банки, в свою очередь, смогут взыскивать земли как предмет залога, но должны будут продать их на торгах в течение двух лет, передаёт «Интерфакс».

Доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.

За законопроект проголосовали 259 народных депутатов из 226 минимально необходимых. Также на внеочередном заседании в ночь на 31 марта присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Как писал NEWS.ru ранее, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины готовятся «провернуть аферу века». Она заключается в принятии закона об открытии рынка земли под прикрытием пандемии COVID-19.