Зеленский подписал скандальный закон о рынке земли сельхозназначения

https://static.news.ru/photo/18205ce4-894d-11ea-9a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения вступил в силу. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ.

Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы офиса главы государства.

Принятый закон об открытии рынка земли на Украине с 1 июля 2021 года в первые три года его действия будет ограничен паями в собственности физлиц с максимальным владением 100 гектарами.

Как ранее писал NEWS.ru, решение Верховной рады открыть рынок сельхозземель ударит по рейтингу Зеленского. Это, в свою очередь, может привести к обострению политического противостояния в стране.