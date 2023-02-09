Зеленский рассказал, как на самом деле Макрон относится к России Зеленский заявил, что Макрон изменил отношение к России

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Президент Франции Эммануэль Макрон принимает Владимира Зеленского, 08.02.2023 год

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил отношение к России после слов о том, что ее нельзя унижать, заявил в интервью Le Figaro украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, лучше всего отношение Макрона к РФ характеризует решение о поставках танков на Украину, а также поддержка заявки Киева на вступление в Евросоюз.

В конце концов, именно Макрон проложил путь для поставки танков, и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал. <...> Макрон изменился, и изменился по-настоящему, — сказал Зеленский.

Зеленский прилетел вечером 8 февраля в Париж, где у него запланирована встреча с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Во французскую столицу украинский лидер прибыл из Лондона после переговоров с британским премьером Риши Сунаком.

Ранее Зеленский в ходе выступления в британском парламенте передал подарок от украинских летчиков — шлем, а также попросил у Лондона боевые самолеты. Он выразил надежду на формирование «самолетной» коалиции.