Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным «глаза в глаза». По его мнению, глава России понимает, что нужно положить конец войне в Донбассе.
Он уверен, что во время встречи 9 декабря 2019 года политик его «прозрачно» понял,
Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки, мне кажется, что Путин меня понял, — подчеркнул он.
Во время «нормандского» саммита лидеры также нашли взаимопонимание. Зеленский считает, что российские власти готовы думать об изменении минских договорённостей, так как в нынешнем виде они не работают. К такому же мнению пришли представители Франции и Германии.
Положительные изменения произошли на встрече в Париже, отметил он.
Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей — это плюс. Но это всё равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны — это конец войны, это мир, — добавил он.
Глава Украины убеждён, что для России конец войны на украинской территории станет победой.
Это для них победа, не над Украиной, а над собой, — заключил он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что как глава государства хочет победить бедность и войти в историю, а не разбогатеть. Президент назвал себя «топ-менеджером страны», которого нанял украинский народ, и пообещал отчитываться об эффективности своей работы.
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