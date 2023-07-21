Зеленский признался в слежке за наемниками в Белоруссии Зеленский: Киев следит за действиями наемников в Белоруссии

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинские силовые и военные ведомства следят за деятельностью наемников в Белоруссии, заявил в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что в ходе заседания ставки заслушал доклады Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы Украины.

Северная граница. Держим под совместным контролем деятельность наемников в Белоруссии, — написал Зеленский.

Ранее уже сообщалось о планах Минска привлечь вагнеровцев к подготовке военнослужащих. Лукашенко заявлял, что бойцы с таким опытом могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных условиях.

До этого Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в МО Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.