Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global look press

Владимир Зеленский

Минские соглашения изначально были невыполнимы и Киев не планировал их реализовывать, признался в интервью Spiegel президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что ранее заявлял об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать, — заявил Зеленский.

По признанию украинского лидера, то же самое он сказал президенту РФ Владимиру Путину на первой и последней встрече с ним в «нормандском» формате в 2019 году.

Я сказал ему то же, что и двум другим, — резюмировал Зеленский.

Ранее политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко заявил, что Владимир Зеленский потерял свою популярность среди населения еще в 2019 году, когда отказался от мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Он объяснил, что после начала специальной военной операции на Украине рейтинг Зеленского вырос из-за того, что Россия позиционировалась как агрессор, но позже украинцы начали понимать, что их лидер ведет народ к гибели.