Стало известно, сколько лет может продлиться конфликт на Украине Зеленский заявил, что конфликт на Украине может длиться десятилетиями

Фото: МО РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт с Россией растянется на годы и десятилетия. В интервью финскому изданию Yle он исключил возможность повторения результатов Зимней войны 1939–1940 годов, когда Финляндия уступила Советскому Союзу часть своей территории в рамках мирного соглашения.

Я считаю, что такую возможность нельзя давать, — сказал Зеленский.

Он убежден, что Западу «дешевле сейчас поддержать Украины», чем «увеличивать риски третьей мировой войны».

Зеленский также признал, что Вооруженные силы Украины, которые сейчас находятся на этапе подготовки к контрнаступлению, всецело зависят от объемов и сроков поставок западного оружия.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что мольбы украинского лидера о вооружениях, слова о готовящемся наступлении ВСУ на Крым и растянутые на десять лет боевые действия — все это «противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания, бред неуверенности, давление на своих благодетелей и общая стойкая паранойя». Он сравнил с собачьим лаем соответствующие заявления главы Украины.