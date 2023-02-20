Зеленский предложил подарить Берлускони водку

Фото: Vincenzo Livieri/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Украина может подарить бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони водку, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera. Так украинский лидер отреагировал на высказывание Берлускони о 20 бутылках водки, подаренных ему на день рождение президентом России Владимиром Путиным.

Может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы ее ему подарим, — сказал Зеленский.

12 февраля лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони раскритиковал действия президента Украины в Донбассе. Он заявил, что если бы занимал сейчас должность главы правительства, то не стал бы контактировать с украинским лидером.

По его мнению, действующий президент США Джо Байден должен был предложить новый план Маршалла по восстановлению Украины стоимостью в триллионы долларов, но при этом добиться взамен прекращения огня. В случае неповиновения со стороны Киева Берлускони призвал пригрозить, что больше Запад не станет передавать украинской стороне деньги и оружие. По мнению итальянца, только такой шаг может убедить «этого господина» прекратить огонь.