Зеленский пожаловался на очередь за ЗРК Patriot Зеленский заявил, что Киев оказался в очереди на поставку ЗРК Patriot

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что Киев не может получить не только необходимое количество зeнитных ракетных комплексов Patriot, но и ракет к ним. По егo словам, страна стоит в очереди на поставку.

Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним, — пожаловался Зеленский.

Ранее Минобороны России сообщало, что 16 мая в результате поражения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.

При этом в Пентагоне заявили, что поврежденный ракетами комплекс Patriot починили, предоставив Украине «некоторую помощь» в ремонте. В чем конкретно заключалось участие американской стороны при восстановлении Patriot, в военном ведомстве США не уточнили. Позже бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что армия США могла понести потери в живой силе при ракетном ударе по ЗРК.