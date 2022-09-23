Зеленский потребовал от ФРГ танки для «победы» Зеленский потребовал от ФРГ проигнорировать союзников и поставить танки для «победы»

Фото: Ukrainian Presidential Press Offis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ФРГ не оглядываться на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. Берлин должен взять на себя ответственность, отметил он в видеоинтервью немецкому изданию Bild.

Я хотел бы обратиться к Германии: вы независимы от других государств, если вы готовы спасти людей... тогда дайте нам эту технику... Если вы этого не хотите — это ваше мнение, но тогда не говорите, что сначала должны США, затем Польша — нет, каждый должен брать на себя ответственность. Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней, — подчеркнул украинский лидер.

При этом Зеленский поблагодарил Берлин за военную и финансовую поддержку, но указал, что для победы Киеву нужно больше. Он привел в пример Великобританию и США, отметив, что эти две страны «дали нам многое». От Германии хотелось бы увидеть пример для других стран, добавил Зеленский.

Германия — самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример, — заключил Зеленский.

Ранее стало известно, что депутат бундестага, член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине и назвала безумными тех, кто выступает за эти поставки. Политик уверена, что федеральное правительство должно прекратить эскалацию и поддержать мирные переговоры.