Зеленский посетил в больнице выжившего при крушении самолёта курсанта

https://static.news.ru/photo/db8d7cf2-ffef-11ea-9e38-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил харьковскую больницу и встретился с курсантом Вячеславом Золочевским, который выжил при крушении военного самолёта Ан-26.

Об этом в своём Telegram сообщил глава администрации Киевской области Алексей Кучер.

Вместе с президентом посетили пострадавшего курсанта в военном госпитале. Состояние парня удовлетворительное. Пообщались с ним и его мамой. Оставил свой номер телефона, — написал чиновник.

Сам Зеленский в своём Telegram рассказал о том, как Золочевский вёл себя после аварии. По словам главы государства, мужчина увидел горящего товарища и начал его тушить, однако тот всё равно погиб от полученных ожогов.

Двадцатилетний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришёл в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Один из парней горел рядом, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм, Украина гордится тобой, — поделился украинский лидер.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Сообщалось о том, что выжили двое курсантов. Они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Один из них остаётся в больнице в тяжёлом состоянии, второй — погиб.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.