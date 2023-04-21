Зеленский узаконил экзамен для получения украинского гражданства

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении обязательного экзамена на знание конституции, истории и украинского языка для получения гражданства страны, сообщается на сайте Верховной рады. Человек, который намерен получить гражданство Украины, должен будет представить в официальные органы документы, подтверждающие сдачу экзаменов.

При этом в законе предусмотрена возможность сдать экзамены уже после получения гражданства в течение последующих двух лет. Если за этот срок иностранец не сможет этого сделать, он будет лишен украинского гражданства.

Закон был внесен в парламент премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи соответствующего заявления в МВД. Но если человек попробует после этого воспользоваться украинским паспортом, то заявление об отказе от гражданства будет считаться недействительным. С повторным заявлением можно будет обратиться только через 10 лет со дня признания первого заявления недействительным.