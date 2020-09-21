Зеленский отказался уйти в отставку из-за неточности в декларации

https://static.news.ru/photo/75f3b49c-fc07-11ea-9077-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи привело к ошибке в декларации, и что это не является поводом для отставки президента.

Электронная петиция с требованием освободить политика от своей должности была зарегистрирована на сайте руководителя государства 8 июля 2020 года. Автором документа выступил политтехнолог Виктор Уколов. Он напомнил, что Зеленский обещал уйти с поста, если допустит нарушение законодательства страны.

Необходимое количество голосов обращение собрало за 9 дней, пишет РИА Новости. В ответе на петицию президент Незалежной заявил, что фраза про отставку взяли из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении страной, и позиция по этому вопросу остается неизменной.

Подчёркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а её последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства, — заявил Зеленский.

Семья украинского лидера в 2019 году получила $188 тысяч в счёт погашения облигаций внутреннего государственного займа. После этого были приобретены облигации на сумму в $191,7 тысячи, но Зеленский не указал эти операции в своей декларации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внесение Верховной радой изменений в постановление о местных выборах на Украине вызвало дискуссию на переговорах в Минске и фактически их заблокировало. Об этом заявил глава парламента Украины Дмитрий Разумков.

Постановление было принято Верховной радой в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что Верховная рада Украины объявляет местные выборы не позднее чем за 90 дней до той даты, когда они должны состояться.