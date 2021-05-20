Зеленский оценил уровень зависимости Донбасса от России в 99%

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Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве рассказал, что ситуация на юго-востоке страны на 99% зависит от Москвы и только на 1% от Киева.

Действительно, 99% зависит от России. Не знаю, могут ли они этим гордится или наоборот, но так есть. А оставшийся 1%— это тот процент, за который зацепился я, — подчеркнул глава Украины.

Он отметил, что пытается не допустить замораживание конфликта в Донбассе и не боится «горячих голов», которые что-либо высказывают по этому поводу.

Ничего не боюсь, знаю, куда иду, знаю зачем. Не оборачиваюсь, только вперед. С этой верой живу, — признался президент Украины.

Зеленский отметил, что урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе является его главной задачей на посту главы государства. По его словам, нужно построить страну без войны и власти «по кирпичикам собирают этот мир», что является не быстрым процессом. Политик заявил, что на Украине состоится референдум о путях решения конфликта в Донбассе. Он добавил, что у Киева есть некоторое количество планов по решению этого вопроса.