Зеленский обвинил политиков в попытке осуществить контрреволюцию

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Придерживающихся пророссийских взглядов украинских бизнесменов и политиков президент Украины Владимир Зеленский считает виновными в попытке привести страну к контрреволюции.

Он также заверил международных партнёров, что его правительство «даст отпор противникам и победит».

В интервью Financial Times он Зеленский подчеркнул, что действующее правительство постоянно сталкивается с «систематическими попытками подорвать верховенство закона, обнулить прогресс, достигнутый в сфере борьбы с коррупцией, ослабить общество и экономику» Украины.

В качестве примера президент Украины привёл решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции». Именно это, по мнению Зеленского, и обострило обстановку в стране.

Те, кто возглавляет эту кампанию, хорошо известны. Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов, которые считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов. Они противятся интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничеству Украины с МВФ и созданию основанного на правилах общества, что будет соответствовать интересам 99%, а не 1% жителей страны. Будучи президентом Украины, я никогда не позволю темным силам добиться успеха в их попытках осуществить контрреволюцию, — заверил украинский лидер.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующим главному закону страны большую часть норм закона «О предотвращении коррупции» . Речь идёт в частности о необходимости публикации чиновниками электронных деклараций и их проверки. 29 октября Зеленский заявил, что Киев потеряет финансовую поддержку западных партнеров из-за решения суда по антикоррупционному законодательству.

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

Как писал NEWS.ru, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал антиконституционным законопроект президента Украины Владимира Зеленского, в котором предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда.