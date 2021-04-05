Зеленский назвал вступление Украины в НАТО путём к миру в Донбассе

https://static.news.ru/photo/c51b21f8-96bd-11eb-a25d-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступление в НАТО является для Киева единственным путём к прекращению войны в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам украинского лидера, Россия продолжает стягивать войска к границам его страны и повышает их готовность к наступлению. Кроме того, Киев наблюдает «опасную тенденцию» к росту случаев нарушения режима перемирия в Донбассе со стороны российских войск.

Зеленский заявил, что Украина реформирует свою армию, но только этим Россию не остановить.

ПДЧ (План действий по членству в Альянсе. — NEWS.ru) станет настоящим сигналом для РФ, — цитирует президента Украины его пресс-служба.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия объяснил, почему Украина до сих пор не вошла в состав НАТО. По его словам, странам — участницам Альянса не хватает смелости для принятия соответствующего решения. Он усомнился, что Украине чего-то не хватает «с точки зрения механизмов, протоколов или стандартов» для вступления в НАТО. Тем более что в Альянс принимали государства, которые были «намного дальше» от необходимых стандартов.

Как писал NEWS.ru, украинский министр обороны Андрей Таран назвал страну «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО. Над его заявлением поиронизировал депутат Госдумы России Руслан Бальбек. Он заявил, что без Украины Альянсу «только пропадать». Кроме того, парламентарий предположил, что слова Тарана могут быть намёком НАТО, чтобы Блок взял на содержание свой «форпост».