https://static.news.ru/photo/fa141bb6-c5c3-11e9-a8dd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одиннадцати иностранцам, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, предоставлено украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

В пресс-службе украинского президента отметили, что лица, которые приняты в гражанство, боролись за суверенитет и целостность Украины на востоке страны. Тимерхан Мунаев, сын командира батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб под Дебальцево в феврале 2015 года, находится в этом списке, передаёт « Интерфакс ».

Ранее Зеленский поручил правительству упростить порядок предоставления украинского гражданства россиянам. Такую меру предполагается использовать в отношении тех, кто на родине подвергся «преследованиям по политическим убеждениям», писал News.ru.