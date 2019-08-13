Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощённом порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Такую меру предполагается использовать в отношении тех, кто на родине подвергся «преследованиям по политическим убеждениям».

Соответствующий указ главы государства опубликован на его официальном сайте.

Как следует из документа, особый порядок предполагается также распространить на иностранцев и лиц без гражданства, которые участвовали в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

В апреле 2019 года указ об упрощённом режиме получения российских паспортов для жителей востока Украины подписал президент РФ Владимир Путин. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих сменить гражданство.

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