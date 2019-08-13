https://static.news.ru/photo/c815dfe4-bdaf-11e9-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощённом порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Такую меру предполагается использовать в отношении тех, кто на родине подвергся «преследованиям по политическим убеждениям».

Соответствующий указ главы государства опубликован на его официальном сайте .

Как следует из документа, особый порядок предполагается также распространить на иностранцев и лиц без гражданства, которые участвовали в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».