Заводы в Кривом Роге приостановили работу из-за ЧП на Каховской ГЭС Глава Криворожской ОГА Сытниченко сообщил о приостановке работы заводов из-за ЧП на Каховской ГЭС

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предприятия в Кривом Роге частично приостановили свою работу из-за разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище, заявил в эфире телемарафона глава местной облгосадминистрации Евгений Сытниченко. По его словам, заводы продолжают свою работу, однако используют воду со строжайшей экономией.

Сейчас они приостановили частично свою работу из-за ситуации с водой, но они не остановились, но очень напряженная ситуация, и они уменьшили забор воды. Сейчас они в жесткой экономии воды работают, но работают, — сказал Сытниченко.

Ранее издание «Первый Криворожский» сообщало, что в магазинах Кривого Рога образовались большие очереди, люди массово скупают воду. В Сети появились фото очередей перед магазинами, а также внутри них.

По данным экстренных служб, более 14 тысяч домов в Херсонской области были затоплены после прорыва Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения ГЭС. По его словам, еще 41 человек пострадал.

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа подчеркнул, что прорыв Каховской ГЭС не несет никаких угроз ядерной безопасности Запорожской атомной станции. По его словам, в ближайшее время ситуация на ЗАЭС не изменится.