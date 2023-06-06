Жители Кривого Рога массово скупают питьевую воду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В магазинах Кривого Рога образовались большие очереди, люди массово скупают воду, сообщает издание «Первый Криворожский». В Сети появились фото очередей перед магазинами, а также внутри них. Проблемы с водой в городе начались из-за снижения уровня воды в части Днепра выше по течению от Каховской ГЭС, часть которой была разрушена ночью. Представители Украины и России обвинили друг друга в атаке на сооружение.

Мэр города Александр Викул в своем Telegram призвал жителей перестать паниковать и сообщил, что вода будет. По его словам, забор воды за последние часы увеличился в два раза, поскольку все набирают ванны и емкости. Автоматика насосов не выдержала нагрузки и вышла из строя.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее заявил, что в городе началась эвакуация жителей около 300 домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС. По его словам, вода уйдет до привычного уровня в течение 72 часов. На данный момент местных жителей вывозят автобусами.

Экстренные службы уточняли, что уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В прибрежном населенном пункте Днепряны уровень воды достиг отметки в восемь метров, в Корсунке — 5,3 метра.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС и возложил ответственность за разрушения на Россию. Российские военкоры сообщили об ударе по ГЭС со стороны ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.