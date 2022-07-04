Защита приговоренного к казни в ДНР наемника обжаловала приговор Защита приговоренного к казни в ДНР британского наемника Эйдена обжаловала приговор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита подданного Великобритании Аслина Эйдена, приговоренного в ДНР к смертной казни за наемничество, обжаловала приговор, сообщил «Известиям» адвокат Павел Косован. По его словам, юристы требуют исключить из приговора несколько статей УК республики.

Адвокаты хотят добиться снятия с Эйдена обвинений в совершении преступлений группой лиц, а также насильственном захвате и удержании власти. По мнению защиты, деяния британца не содержат состава преступления в данных частях.

Ранее защита гражданина Марокко Саадуна Брагима, приговоренного в ДНР к смертной казни за наемничество, обжаловала вынесенный ему приговор. Адвокат рассказала и о стратегии защиты: по ее словам, мужчина никогда ранее не участвовал в вооружённых конфликтах, а в ряды ВСУ попал под влиянием пропаганды.

9 июня Шона Пиннера, Эйдена и Брагима признали виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Суд ДНР приговорил их к смертной казни. Предполагалось, что она пройдет через повешение.