Запасы подземных хранилищ газа в Европе опустились ниже 75%

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Газораспределительная станция

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 75%, сообщает Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы. По информации ассоциации, на утро 28 января запас газа в подземных хранилищах составил около 81,2 млрд кубометров. В прошлом году заполненность европейских ПХГ на эту дату составляла 38,93%.

Отбор из ПХГ практически достиг декабрьского максимума и оказался на 20,4% выше средних многолетних значений. При этом заявки на транзит российского газа через территорию Украины остаются на сниженном уровне, упав с начала января более чем на 44%.

Газохранилища в Европе заполнены на 74,5% (—1,14 п.п. за сутки). Это на 20,49 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за прошедшие пять лет, — говорится в сообщении.

Заявки на прокачку российского газа в Европу через Украину на 27 января оставались на сниженном уровне в 24,2 млн кубометров через газораспределительную станцию «Суджа», говорится на сайте «Оператора ГТС Украины». Таким образом, поставки газа Европе через Украину с начала месяца упали на 44%. До этого объем поставок энергоресурса стабильно составлял 42-43 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что самое крупное газохранилище Великобритании возобновит работу этой осенью после закрытия в 2017 году по соображениям безопасности. Решение принято из-за кризиса с ценами на энергоресурсы в стране, которые значительно подорожали после введения санкций против России. Компания-оператор планирует в ближайшее время получить разрешение от правительства, а также согласовать сумму государственных субсидий.